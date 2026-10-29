Alvino: "E' nato il lungo muso! Confermato il blocco basso degli analisti..."

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social dopo la vittoria del Napoli a Monza: "È nato il “lungo muso”. Adesso non si può più negare, 11 gol in 3 gare confermano il gioco in blocco basso di Allegri che crea XG inesistenti con buona pace dei tanti match analist. Avevano ragione loro, gli analisti, quelli da laboratorio però, lo avevano detto.

Così come avevano detto che gli infortuni non erano un problema, così come avevano detto che certi errori individuali non contavano sull’economia della gara, così come avevano detto che non poter schierare un reparto difensivo con gli stessi uomini per più partite in modo tale da amalgamare i meccanismi, non aveva importanza, avevano detto e predetto tutto. Dispiace solo che così facendo ci avevano anche tolto la voglia di guardare le partite, visto che ci preannunciavano tutto. A questo punto è lecito chiedervi una grazia, per favore non diteci come finirà … almeno questo".