Montervino non ha dubbi: "C'è un nome perfetto come vice Di Lorenzo"

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Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte: “Come vice di Di Lorenzo scelgo Dodò, per me il migliore, ha già esperienza in Serie A, può giocare anche a 4, anche se dipende dal modulo. Nel 4-3-3 sarebbe ottimo, a me piace molto il brasiliano. Anche se Khailili e Juanlu non sarebbero innesti di poco conto.

Bisogna ringiovanire il centrocampo? Eh sì, non me ne voglia Anguissa, che adoro, ma credo che il suo tempo tecnico a Napoli sia finito. Non me ne voglia anche De Bruyne, ma per età e ingaggio verificherei la sua situazione. Vedere il belga nel Napoli motivato e in forma per una stagione sarebbe splendido, ma non so se potrà essere così. Quindi forse sarebbe meglio separarsi”.