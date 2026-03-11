Crollo Atalanta, Chiariello: "Imbarcata come Inter, Juve e Napoli: ieri avevo la nausea!"

Nel suo consueto editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha affrontato diversi tempi del momento relativi alla stagione del Napoli ma anche a quella di altre squadre. Come l'Atalanta dopo il ko col Bayern in Champions. Ennesima disfatta di un'italiana in Europa. "Palladino l’aveva fatta grossa cercando presuntuosamente di giocare nell’uno contro uno a tutto campo contro il Bayern Monaco. L’Atalanta prende sei gol. Ma non è un dato isolato, purtroppo. Non più tardi di pochi giorni fa, nei playoff, la Juventus in Turchia ne ha presi cinque. E non più tardi della finale di Champions League dell’anno scorso l’Inter dal PSG ne ha presi cinque. Le goleade subite dalle italiane sono tante.

Il Napoli, nel girone di qualificazione che l’ha visto classificarsi trentesimo su trentasei, ne ha presi sei a Eindhoven contro una squadra che non si è piazzata tra le prime ventiquattro. Il Napoli prende la goleada, l’Inter prende la goleada e poi perde contro i norvegesi del Bodo Glimt. La Juventus prende la goleada e poco è servito il tentativo di rimonta all’Allianz nella gara di ritorno. L’Atalanta prende l’imbarcata: il Bayern Monaco ha passeggiato, tre gol in venti minuti. È stata una mattanza terrificante. Io dopo il primo tempo ho spento il televisore perché avevo la nausea. Ho detto: questa partita finisce minimo sei a zero. Poi Pasalic ha salvato il cosiddetto onore con il gol del sei a uno.

Siamo diventati terra di conquista per chiunque".

