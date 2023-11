Mourinho su Ancelotti: "Solo un pazzo andrebbe via dal Real Madrid, io"

"Quando tu hai un super allenatore perché dovresti pensare a un altro?"

Nel corso della lunga intervista concessa alla Rai, il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato dei tanti giovani lanciati nella sua carriera e non solo: "Mi emoziono per questo, nella mia storia è successo anche con giocatori importanti, come Varane che ha giocato nel mio Real Madrid la prima partita da titolare in Champions a 18 anni. Ma anche Santon, Scott McTominay, sono diversi. Ma qui nella Roma lo è stato ancora di più in conseguenza della situazione e della comprensione di quanto fosse importante per il club a tutti i livelli, come si è visto in estate nella 'lotta' con il Financial Fair Play. Ma non è solo questo, è anche il senso di appartenenza di questi ragazzi. Io quando ho visto la gioia di questa gente, di D'Alessio e Cherubini per citare gli ultimi - penso siano già quindici - c'è anche un legame che resta".

Sulle voci che lo vorrebbero di ritorno al Real Madrid per il dopo Ancelotti: "Quando tu hai un super allenatore perché dovresti pensare a un altro? Conoscendo Don Florentino, e lo conosco benissimo, lui è un uomo super intelligente. Se legge la stampa ha le sue idee molto chiare. Io da madridista, da uomo che ha qualche costola bianca, e da ancelottiano, spero che la stagione vada in modo fantastico e che nella prossima stagione Carlo sia ancora lì, perché penso che lui sia l'allenatore perfetto per il Real Madrid. Il Brasile? Secondo me solo un pazzo andrebbe via dal Real Madrid quando il Real Madrid lo vuole. E quel pazzo sono io, l'unico che dopo tre anni col presidente che voleva tanto che rimanessi ha deciso di andare via. Io sono sicuro che al primo segnale di Florentino Carlo rimarrà perché lui è perfetto per il Real e il Real è perfetto per lui".

Le offerte dall'Arabia: "Ti dico la verità, io penso che un giorno ci andrò. Ma quando dico 'un giorno' non intendo domani o dopodomani".