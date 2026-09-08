Champions, Condò pronostica il cammino del Napoli: "Per il momento lo vedo ai playoff"

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Condò pronostica il cammino delle italiane in Champions: Napoli ai playoff, Inter possibile sorpresa.

Tornano le grandi notti di Champions League, con l’Inter di Cristian Chivu prima italiana a scendere in campo alle 21 contro il Real Madrid di José Mourinho al Bernabeu. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha tracciato la sua personale griglia delle favorite, indicando innanzitutto l’Arsenal tra le principali candidate alla vittoria: "Non ha mai vinto la Champions e secondo me questa mancanza può essere cancellata". Tra le altre big, Condò punta anche sul Barcellona, che non conquista il trofeo dal 2015 e che, a suo giudizio, potrebbe aver risolto alcuni problemi difensivi con l’arrivo di Rodri.

Condò sulle italiane: "Napoli e Como ai playoff, Roma agli ottavi"

Passando alle italiane, Condò inserisce l’Inter tra le possibili sorprese della competizione, spiegando che sarebbe sorprendente vederla raggiungere nuovamente la finale. Il giornalista sottolinea la qualità della rosa a disposizione di Chivu, arricchita dai nuovi innesti e da giovani in crescita come Pio Esposito, oltre a uno zoccolo duro composto da Bastoni, Dimarco, Barella, Calhanoglu e Lautaro. Più prudente il pronostico sulle altre rappresentanti della Serie A: "La Roma per me passerà i playoff andando agli ottavi. Napoli e Como le vedo per il momento qualificate ai playoff".