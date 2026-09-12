Napoli era da rinforzare? Marangon: "Rosa è forte! Ma non si vede la mano di Allegri"

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L'ex calciatore Luciano Marangon è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare il momento del Napoli di Massimiliano Allegri, che ha perso tre delle prime quattro partite stagionali. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che considerazioni possiamo trarre dalla sconfitta del Napoli contro l'Arsenal?

"Siamo ancora agli inizi e ad ora sono state perse tre partite contro squadre sullo stesso livello o più forti. Con l'Arsenal hanno cercato di stare il più possibile in partita, ma alla fine ha fatto la differenza la qualità. Di certo le ambizioni del presidente sono quelle di andare avanti in Champions, ma bisogna avere chiara l'idea che in Europa ci sono squadre più forti".

Le criticità del Napoli sono più di questione tecnica o legate al fatto che non sia stato fatto mercato?

"La squadra è forte e lo ha dimostrato anche in campo, quindi ora starà all'allenatore trovare il metodo e la volontà giusta per fare un salto in avanti. Ad ora la mano di Allegri non si è vista. Sta lavorando pur sempre da pochi mesi con questi ragazzi e il calendario non è stato facile, ma ora bisogna portare qualcosa in piu".