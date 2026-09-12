Serie A, la griglia di Albertini: "Metto 6 squadre in lotta scudetto, ecco quali..."

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Demetrio Albertini analizza il progetto del Milan e inserisce il Napoli tra le sei squadre in corsa per i quattro posti Champions

L’ex centrocampista Demetrio Albertini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’avvio di stagione del Milan. L’ex calciatore ha parlato del nuovo progetto affidato a Ruben Amorim, della corsa alla Champions League con il Napoli e le altre big delle qualità di Gonçalo Ramos. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla corsa alla Champions League

"Rientrare in Champions, obiettivo già difficile. Ci sono sei squadre per quattro posti: Inter, Roma, Napoli, Juve, Como e Milan. Inter e Roma davanti a tutte, in lotta per lo scudetto, il Milan provi almeno a stare più in cima possibile e sognare. Anche il mercato è stato da Champions. In Europa League non parte favorito ma sì, può arrivare in fondo. L’Europa è sempre un percorso formativo".

Sul nuovo progetto del Milan

"La difficoltà è nel ripartire da zero, e purtroppo è già successo troppe volte negli ultimi anni. Allenatore, uomini, progetto tattico: tutto nuovo e per forza di cose servirà tempo, specie di fronte alle difficoltà che probabilmente arriveranno. Il progetto deve essere sostenuto con fiducia a prescindere. Amorim mi piace molto, finalmente c’è l’idea di poter vedere una squadra spregiudicata, un atteggiamento più spavaldo dei singoli. Chiaro che avere tanti giocatori portati all’uno contro uno può aprire anche a qualche criticità difensiva ma, ribadisco, andrà sostenuto".

Su Gonçalo Ramos

"Al Venezia ha fatto un gol da vero bomber, con un grande taglio e una straordinaria velocità di esecuzione. Deve essere supportato al meglio perché con gol e prestazioni dimostri tutto il suo valore. Bene Ramos dunque, ma vorrei vedere anche Camarda".