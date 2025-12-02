Napoli su Atta che frena: "A Udine sto bene. Mi ispiro a Neymar e CR7"

vedi letture

L'Udinese ha già centrato un'altra plusvalenza: questa è la sensazione che si ha guardando sbocciare Arthur Atta, autentica rivelazione di questa prima parte di stagione dei friulani. Il centrocampista bianconero è attenzionato da diversi grandi club, con il Napoli accostato con particolare insistenza al suo nome e non solo. Il giocatore ha rilasciato una intervista al quotidiano La Stampa oggi in edicola, nel corso della quale ha però precisato in merito ai rumor di mercato: "All'Udinese sto bene, c'è tutto quello che serve per lavorare al meglio".

Parlando di sé poi Atta spiega quali sono stati i giocatori che più lo hanno ispirato fin dai suoi primi passi nel calcio. Un nome su tutti: "Penso che tutti i giocatori che amano fare dribbling abbiano il mito di Neymar. Come lui non c'è nessuno", le sue parole. Non solo Neymar però, visto prima del brasiliano c'è stato un altro giocatore che gli ha fatto battere forte il cuore e che ha militato anche nel campionato italiano: "Il mio mito è Cristiano Ronaldo. Sono cresciuto facendo il tifo per lui, perché per me è sempre stato il giocatore più forte del mondo: un campione che fa la differenza, che vince le partite da solo".