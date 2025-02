Neres ko, Camolese: “Cambio modulo? La squadra ha assimilato certe idee, poi c’è Ngonge”

vedi letture

Giancarlo Camolese, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte conosce bene la sua rosa, conosce l’avversario e metterà in campo sabato un Napoli combattivo e forte. Anche in passato è successo che da un infortunio importante sia venuto fuori un gran Napoli, tipo quando esplose Mertens.

Sostituto di Neres? La squadra ha assimilato le idee di un modulo, anche se non ci vuole granchè nel tornare a qualcosa che la squadra già conosceva. Bisognerà valutare anche le condizioni mentali di chi gioca di meno, potrebbe anche pensare a Ngonge alto a sinistra. Lazio? Sabato sarà una grande partita, la Lazio è forte, è stata costruita bene ed ha diversi giocatori che si stanno mettendo in mostra”.