Niente Maradona, ADL ribadisce: “E’ un cesso! Neanche con 200mln risolvono i problemi””
Nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione dei ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha posto l’accento sul futuro delle infrastrutture del Napoli, indicandole come una delle priorità strategiche del club per i prossimi anni. Il presidente ha spiegato che, per quanto riguarda il nuovo centro sportivo, non emergono particolari problematiche, mentre il tema dello stadio richiederà un confronto più approfondito: "Per il centro sportivo non ci sono problemi. Sullo stadio faremo una conferenza dedicata. Le strutture saranno il tema di questo quinquennio".
Il nodo stadio Maradona e la posizione del presidente
De Laurentiis è poi tornato a parlare dello stadio Diego Armando Maradona, ribadendo una posizione già espressa in passato e sottolineando la necessità di affrontare il tema dei rapporti istituzionali con Comune e Regione: "Bisogna affrontare il tema dei rapporti con la città, il Comune e la Regione per quanto riguarda lo stadio. Se volete che il Napoli venga considerato una grande squadra, ricordate che anni fa dissi che il Maradona era un cesso e avevo ragione". Infine, il patron azzurro ha evidenziato come, a suo giudizio, anche un investimento molto ingente non basterebbe a risolvere le criticità strutturali dell’impianto: "La mia opinione non è cambiata. Nemmeno spendendo 200 milioni si eliminerebbero tutti i problemi del Maradona".
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