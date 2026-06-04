Niente Maradona, ADL ribadisce: “E’ un cesso! Neanche con 200mln risolvono i problemi””

vedi letture

Aurelio De Laurentiis, durante la presentazione dei ritiri estivi del Napoli, ha ribadito la centralità delle infrastrutture nel futuro del club.

Nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione dei ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha posto l’accento sul futuro delle infrastrutture del Napoli, indicandole come una delle priorità strategiche del club per i prossimi anni. Il presidente ha spiegato che, per quanto riguarda il nuovo centro sportivo, non emergono particolari problematiche, mentre il tema dello stadio richiederà un confronto più approfondito: "Per il centro sportivo non ci sono problemi. Sullo stadio faremo una conferenza dedicata. Le strutture saranno il tema di questo quinquennio".

Il nodo stadio Maradona e la posizione del presidente

De Laurentiis è poi tornato a parlare dello stadio Diego Armando Maradona, ribadendo una posizione già espressa in passato e sottolineando la necessità di affrontare il tema dei rapporti istituzionali con Comune e Regione: "Bisogna affrontare il tema dei rapporti con la città, il Comune e la Regione per quanto riguarda lo stadio. Se volete che il Napoli venga considerato una grande squadra, ricordate che anni fa dissi che il Maradona era un cesso e avevo ragione". Infine, il patron azzurro ha evidenziato come, a suo giudizio, anche un investimento molto ingente non basterebbe a risolvere le criticità strutturali dell’impianto: "La mia opinione non è cambiata. Nemmeno spendendo 200 milioni si eliminerebbero tutti i problemi del Maradona".