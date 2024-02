Nigeria, il ct Peseiro: "Osimhen non gioca da star. È uno che si sacrifica sempre"

Alla vigilia della finale di Coppa d'Africa il ct dei biancoverdi Peseiro ha parlato in conferenza stampa di Victor Osimhen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della finale di Coppa d'Africa tra Nigeria e Costa d'Avorio, il commissario tecnico dei biancoverdi José Peseiro ha parlato in conferenza stampa, spendendo delle parole anche per Victor Osimhen: "Se guardate le partite, avrete notato che lui combatte per noi, non gioca da star, ma lavora e difende. Attacca, combatte gli avversari, apre spazi per noi. Si sacrifica al massimo per la squadra.

Dà il massimo ogni giorno perché sa di essere un giocatore importante, per questo subisce molti falli, pressioni e stress, ma sa che la nostra squadra, i capitani, tutti lo aiutano. Sulla finale? La partita è collettiva, nessuno può vincere da solo. Nessuno può fare tutto da solo. Lui lo sa, noi lo sappiamo, per questo abbiamo creato una squadra forte nel collettivo per combattere insieme".