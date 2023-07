Novellino: “Si può sostituire Kim, ma Osimhen non deve muoversi da Napoli”

Walter Novellino, allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Novellino, allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Per Meluso e Garcia sarà una bella sfida, nella vita si cambia sempre, credo che proseguiranno il progetto del Napoli, non si smembrerà nulla, ogni allenatore porta il suo, Meluso è un bravo direttore, dietro però c’è una grande società, devono stare tranquilli, il Napoli ha impressionato lo scorso anno e ora continueranno così.

Garcia è stato bravissimo a Roma, è un uomo competente e conosce bene il calcio italiano, il nuovo direttore avrà lo scouting già affermato a Napoli, ripetersi è difficile ma la squadra è forte e potrà farlo. Oltretutto, per vincere lo scudetto non sono necessari 16 punti di vantaggio, ne basta solo uno, è andato via Kim ma il Napoli non ha vinto per caso, sono anni che costruisce, è stato fatto tutto per il meglio, anno dopo anno. Secondo me è ancora il Napoli la squadra da battere, parte avvantaggiato, le altre stanno cambiando moltissimo, gli azzurri sono i favoriti.

La squadra andrà magari rinforzata anche in vista della Champions League, soprattutto nella alternative. Sostituire poi Kim si può, ma Osimhen non deve muoversi da Napoli”.