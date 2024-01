Nuovo centro sportivo a Castellammare? Pres. Juve Stabia: “ADL e il Napoli sono i benvenuti”

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, è intervenuto in diretta ai microfoni di TVPlay

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, è intervenuto in diretta ai microfoni di TVPlay: “Io so ben poco della possibile costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli a Castellammare. E’ un argomento molto riservato però alla luce dell’orientamento che si auspica il presidente De Laurentiis ha sempre voluto un centro sportivo di sua proprietà in un territorio con tanta densità di popolazione. Ecco la nostra città, proprietaria delle terme, ben venga se finalizzasse questo incontro.

Con De Laurentiis c’è un rapporto d’amicizia con stima e rispetto reciproco, aldilà delle squadre. Una figura del genere di un imprenditore che vuole investire in un territorio così importante è sempre ben accetto”.