Ordine: "Ibra deve fare una scelta, tifosi del Milan lo hanno messo nel mirino"

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Ordine attacca Ibrahimovic: “Nel Milan non può più restare a metà strada”.

Nel corso del suo intervento per QSVS, il giornalista Franco Ordine è tornato a parlare della questione legata a Zlatan Ibrahimovic nel Milan: In America quello che sta facendo Ibrahimovic non è sicuramente per conto del Milan ma è per conto di sè stesso, del suo brand.

"Il punto è che lui deve fare una scelta di fondo perché anche se continua a mandare in giro messaggio 'Io non c'entro niente col Milan, io do solo consigli', deve decidere se stare dentro al Milan e quindi assumersi le responsabilità delle scelte che fa e del ruolo che ha o stare fuori dal Milan e però stare fuori a tutti gli effetti, perchè il mezzo servizio non conviene né a lui, perchè i tifosi l'hanno messo nel mirino, né al Milan".