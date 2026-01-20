Ordine: "In 10 giorni si decide la stagione del Napoli. Infortuni? Il problema è semplicissimo"

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Conte ha fatto un ragionamento cercando di ricavare il meglio che può da questa squadra. Per me questo gruppo ha avuto una luce violenta calcistica contro l’Inter e ce l’ho ancora negli occhi; da quella esibizione si possono ricavare ancora delle energie. In quella partita il Napoli ha fatto un cambio e poi è entrato Mazzocchi nel finale, bisogna raschiare il fondo del barile ormai”.

Sul calendario: “Qui tra dieci giorni si decide la stagione, il Napoli tra le due gare di Champions ha la Juve, la Juve tra le due gare di Champions ha il Napoli mentre tra le due gare di Champions l’Inter ha il Pisa”.

: “E’ evidente che se giocano sempre gli stessi è inutile trovare il colpevole, il problema è semplicissimo, da un lato c’è l’età e l’usura di alcuni giocatori con diversi calciatori alle spalle, poi se non hai ricambi hai ancora più rischi. Allegri ha sottolineato che nel calcio attuale quando ci sono due squadre di livello diverso (vedi Inter o Milan con il Lecce) capita che ad un certo punto le squadre riducono”.

Su Conte: “Pensate che Conte abbia colpevolmente messo da parte alcuni giocatori? Evidentemente le risposte che ha avuto erano poco convincenti per alcuni giocatori”.

Su Juve-Napoli: “La Juve si ritrova nella stessa settimana del Napoli, anche la Juve deve recuperare posizioni ai Playoff, è reduce dalla serata negativa di Cagliari ma Spalletti ha a disposizione tutta la rosa tranne Vlahovic. Spalletti ha sicuramente un merito, è riuscito a rigenerare l’entusiasmo, la salute fisica e a dare un’interpretazione calcistica meno conservativa di quella di Tudor, ma il problema di fondo non è la Juve ma è il Napoli ed un risultato domani sera può essere benzina”.