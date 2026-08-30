Orlando su Allegri: "Ho dei dubbi. Non so se è il tecnico giusto per la rosa del Napoli"

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Inizia la stagione di Max Allegri al Napoli: l'ex calciatore Massimo Orlando si dice perplesso sul tecnico in virtù delle caratteristiche della squadra

L'ex calciatore Massimo Orlando, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che prospettive vedi per il Napoli di Allegri?

"I dubbi sono su Allegri. Certo, questo Napoli è la rosa più forte che ha allenato negli ultimi anni, ma non so se sia il migliore allenatore per le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Se non dovesse passare in Champions League di certo sarebbe un fallimento".

Nutri fiducia per il Milan di Amorim?

"Sinceramente no. Lo vedo troppo sbilanciato e infatti penso che a Chukwueze non si possa chiedere di fare tutta la fascia. Il gioco davanti è anche piacevole per carità, ma vedo una squadra che a livello difensivo rischia di incassare troppi gol".