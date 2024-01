Osimhen in Arabia? L'intermediario: "Non prevedo ancora il futuro..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente sportivo ed intermediario nell’affare

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente sportivo ed intermediario nell’affare che ha portato Osimhen al Napoli: “Le parole dell’agente di Kvaratskhelia sul possibile trasferimento di Osimhen in Arabia? Ho diverse doti, ma quella di prevedere il futuro ancora no.

Il Napoli? È tutto un’insieme di cose, dal cambio del direttore sportivo a quello dell’allenatore. Non è facile per Mazzarri incidere su un gruppo che ha perso equilibrio. Tante individualità devono diventare un gruppo equilibrato per dare un risultato. Mi rendo conto che i tifosi siano sconcertati nel vedere prestazioni così diverse dall’anno scorso dove il Napoli ha ucciso il campionato. Però ogni anno è diverso e cambiano anche le avversarie. Tutto parte dalla testa. Si rompe qualcosina e non è più lo stesso organico dell’anno precedente.

Io so che Mazzarri è un tecnico molto bravo e una persona con grande esperienza che conosce benissimo l’ambiente, ma non può fare tutto da solo. La gestione del gruppo è fondamentale per raggiungere il successo. Anche un top allenatore come Ancelotti si è trovato in difficoltà perché ad un certo punto gli equilibri erano venuti meno. Sembrava che Ancelotti fosse un’allenatore che non andasse bene per il Napoli e che fosse in discesa di carriera, poi abbiamo visto quanto ha vinto ancora al Real Madrid. Il successo di un allenatore dipende anche da tante altre cose".