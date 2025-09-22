Padovan: "Napoli unico candidato allo Scudetto! Milan? No, due categorie sotto..."

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Milan è una squadra candidata ai primi quattro posti, sì, ma al campionato no. Domenica sera c'è Milan-Napoli e lì vedremo cos'è questo Milan. Il Napoli lo conosciamo già. So già che stasera sarà capolista solitaria, a punteggio pieno, con 12 punti. Anche se i napoletano sono scaramantici e non vorrebbero sentire queste parole. So che è una squadra forte, più forte del Milan, con un organico più profondo.

Nello scontro diretto col Napoli ci sono un paio di categorie di differenza. Poi magari Allegri farà la partita speculativa. Il candidato al titolo è uno e si chiama Napoli, non Milan. Poi può capitare tutto, anche che il Napoli si suicidi, anche se con Antonio Conte in panchina non credo proprio".