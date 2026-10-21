Napoli-Bodo, Sosa: “Il Napoli mi era piaciuto, poi si è abbassato troppo! C'è molto da rivedere”
Roberto Pampa Sosa analizza il successo del Napoli contro il Bodø/Glimt: bene il primo tempo, ma troppi rischi difensivi.
Il Napoli conquista una vittoria importante in Champions League superando il Bodø/Glimt per 4-3, ma la prestazione degli azzurri continua a far discutere. Intervenuto ai microfoni di Tele A, l'ex attaccante azzurro Roberto “Pampa” Sosa ha apprezzato il primo tempo della squadra di Massimiliano Allegri, evidenziando però le difficoltà emerse quando il Napoli ha abbassato il proprio baricentro, concedendo spazio agli avversari.
Pampa Sosa sul Napoli: “Difficile sostenere il blocco basso troppo a lungo”
“Nel primo tempo il Napoli mi era piaciuto. I gol del Bodø arrivano quando il Napoli si è abbassato. È difficile sostenere il blocco basso troppo a lungo. È arrivato il risultato, ma c'è molto da rivedere. Bisogna allungare quel primo tempo fino al 60' almeno. Servono le prestazioni per avere fiducia”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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