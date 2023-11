"Partita rubata", Del Genio: "Temo ritorsioni dopo parole di ADL"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rispondendo ai tifosi sulle dichiarazioni di ieri di ADL: "Dichiarazioni ADL? Lo sappiamo, c’è modo e modo di dire le cose e lui spesso è tranciante come quando ha usato il termine rubare. Io sono sincero e devo dire che qualche preoccupazione ce l’ho per quelle dichiarazioni e considerando potrebbero non piacere vi dico anche che temo possibili ritorsioni. Non sono politicamente corretto per dire che non cambia nulla".