Pastore: “Attenzione alla trappola, il Como vale molto di più della sua classifica”

Intervenuto al Podcast Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato i temi della prossima di campionato: “Il Napoli viene da un turno in cui comunque ha raddoppiato il suo vantaggio, questo può dare un po’ di freschezza. Sarà una gara interessante, il Como vale più di quella classifica lì, l’ha dimostrato anche con le big seppur perdendo e può essere l’ideale per il Napoli perché non si arrocca, concede tanto e può essere infilata in ripartenza anche se il Como visto a Firenze impressiona per sicurezza.

Problemi col portiere? E’ il migliore sicuramente dei tre, a parte l’errore con la Juve non ha fatto male. Il Napoli ha recuperato energie, s’è isolato nel suo mondo, avrà visto le disgrazie degli altri, recupera Olivera che è importante ed esce rafforzato da questo turno. Ha Anguissa diffidato, l’Inter ne ha 3, può esserci una trappola per entrambe ma alla fine a fatica potrebbero vincere”.