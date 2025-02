Pastore: “Il Napoli sembra avere tutto contro, ma per il calendario da aprile lo vedo favorito”

Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, si è espresso così in vista del big match tra Napoli e Inter che può dare informazioni importanti sulla lotta-Scudetto: "Il Napoli ha perso Anguissa e sembra avere ora tutti i pianeti contro, ma ha un calendario facile dopo queste prossime gare e da aprile in poi le altre saranno tutte in ginocchio e l’Inter avrà ancora la Champions. Secondo me ci saranno ancora colpi di scena e il Napoli ha ancora per me un 1% in più dell’Inter e la Juve matematicamente può rientrare ma dipenderà da Atalanta-Juve.

Il Napoli però sta subendo tanti gol da fuori, uno su 3 da fuori è anomalo e l’ultimo l’ha fatto Rrahmani direttamente. Inter e Napoli vivono comunque entrambi un momento di appannamento, gli allenatori hanno cambi peggiorativi entrambi e se al 60’ sono sul pari entreranno giocatori che finora non hanno inciso e potrebbero essere eroi per un giorno. Il Conte degli ultimi tempi però l’ho visto particolarmente abbattuto, Inzaghi ha più certezze”