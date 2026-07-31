Pavlovic: "Con Amorim cambia tutto. Difesa alta, pressing e attacchiamo di più"
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Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, traccia le differenze tra Allegri e Amorim, l'ex e il nuovo allenatore. Lo ha fatto a La Gazzetta dello Sport.
Tatticamente cosa è cambiato rispetto al passato? Giocherete un calcio più aggressivo e offensivo?
"Non posso svelare tutte le nostre idee tattiche (sorride, ndr), ma ci sono molte cose diverse. Come avete visto nella prima amichevole, stiamo cercando di giocare con la linea difensiva alta e penso che questa sarà la differenza più grande. Credo che l’allenatore voglia che pressiamo molto di più e che stiamo sempre nella metà campo avversaria".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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