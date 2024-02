Plastino: "Calzona colpo di teatro, ma tra le tante scelte è forse la più adatta"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre'.

"Non mi aspettavo proprio questo ma da un imprenditore del mondo dello spettacolo il colpo di teatro è fondamentale.

Uno degli aneddoti che riguarda Calzona, e che ricordo di più, è il fatto che lui sia stato l'inventore di Mertens centravanti. E credo che Calzona abbia cambiato parecchio il gioco di Sarri che quando arrivò a Napoli, disponendo di 75 ali, usò il modulo 4-3-1-2 per rifare il gioco dell'Empoli mettendo Insigne dietro le punte con Caliò di punta. E pensai a cosa stesse combinando. Poi seppi che Reina parlò a nome della squadra per giocare in un altro modo. Tant'è che poi pensai che il termine più adatto non era Sarrismo ma 'squadrismo' visto che la squadra volle giocare in quel modo. E sapevo che a dare una grande mano c'era proprio Calzona che è uno che ci capisce. Tra le varie scelte fatte quest'anno dalla società forse, e dico forse, questa di Calzona è la più adatta. Perché se si vuole ripetere quella magia di gioco di Spalletti questa è la situazione migliore. Anche perché Calzona è sempre stato il consigliere di grandi allenatori e quindi mi porta ad essere ottimista. Il contratto a breve termine è legato al fatto che il presidente De Laurentiis vuole vedere, rendersi conto e non buttare soldi”.