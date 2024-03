Plastino: "Calzona? Fosse arrivato dopo Spalletti sarebbe sembrato un ripiego"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra: “Possesso palla, fraseggio, costruzione dal basso sono elementi su cui Calzona sta lavorando per riportarli nel Napoli come era per Spalletti, mentre con Garcia e Mazzarri questi principi si erano un po’ dissolti. Vedo molto carico il tecnico.

Per il dopo Spalletti l’ex collaboratore del tecnico di Certaldo poteva sembrare un ripiego, per cui ha virato su Garcia. Poi Mazzarri è stato scelto perché conosceva Napoli e si è pensato potesse apportare un contributo importante nella difficile situazione in cui è arrivato. Infine è arrivato Calzona, che ha lavorato con Sarri e con Spalletti".