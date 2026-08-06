Politano su De Bruyne: "Più del giocatore c'è l'uomo, è allegro e dà sempre tutto"

vedi letture

Matteo Politano nell'intervista rilasciata dopo la vittoria contro l'Osasuna ha tessuto le lodi del compagno di squadra Kevin De Bruyne.

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, dopo la vittoria con l'Osasuna ha parlato a Sky Sport e si è soffermato anche su Kevin De Bruyne: "Più che a livello di giocatore, che lo sappiamo tutti, è proprio a livello umano che è grande. Kevin è una bellissima persona, una persona che ci ha messo tanto entusiasmo dal primo giorno che è arrivato. È allegro, è simpatico e quindi per noi è solo un onore averlo in campo. Speriamo quest'anno di averlo più dell'anno scorso."

Politano sull'amore di Napoli

"Sì, ma io l'ho detto dal primo giorno che la passione che ci mettono i nostri tifosi la vedi in poche città. Sicuramente siamo fortunati ad averli. L'ho detto anche alla festa dei cento anni: non si può non innamorarsi di Napoli quando vedi così tanta passione da parte della gente. Quindi siamo contenti di essere qui, siamo contenti quando affrontiamo le partite la domenica perché i nostri tifosi sono sempre presenti."