Politano: "Difendere tutti insieme deve essere la nostra forza, come due anni fa"

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L'esterno del Napoli Matteo Politano commenta alla radio partner il successo sull'Osasuna e guarda già al debutto in campionato.

Tra i protagonisti della vittoria del Napoli sull'Osasuna c'è stato Matteo Politano, autore di un bellissimo gol. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine dell'amichevole, l'esterno azzurro ha scherzato sulla sua rete: "Purtroppo faccio sempre gol difficili! Vorrei iniziare a fare anche quelli facili così a fine anno ne metto a referto qualcuno in più!". Politano si è detto soddisfatto della prestazione della squadra: "Non è importante il risultato, è vero, ma quando vinci fa sempre piacere. Soprattutto quando vedi che le cose che provi in allenamento riesci a farle. Bisogna mettere dentro tanta benzina perché siamo all'inizio, ma mancano pochi giorni al campionato e dobbiamo farci trovare pronti".

Politano su Allegri e non solo

Nel corso dell'intervista, Politano ha indicato quale dovrà essere uno dei punti di forza del nuovo Napoli: "Quella di voler difendere tutti insieme dev'essere la nostra forza, due anni fa ci ha portato a vincere lo Scudetto. Sappiamo delle nostre qualità in attacco, ma dobbiamo migliorare in entrambe le fasi". Infine, sull'ipotesi di vedere Alisson Santos e Noa Lang insieme nella ripresa, ha lasciato la decisione al tecnico: "Non lo so, dipenderà dal mister. Adesso Allegri sta sperimentando per trovare l'assetto migliore per affrontare il Genoa alla prima di campionato".