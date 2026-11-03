De Bruyne problema del Napoli? Del Genio: "No, a volte è il contrario..."
Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato al podcast di Lucio Pengue In Vino Veritas in cui ha parlato di vari temi. "De Bruyne? Qualcuno ha detto che è il problema del Napoli e molti sono andati dietro a questa idea. Io da appassionato di Guardiola vedo tanto calcio estero. I dieci anni di Guardiola al City li ho visti quasi tutti e quindi avrò visto almeno 250 partite di KDB. Per me non è un argomento di discussione ma è un fuoriclasse. Si è fatta confusione. Io l'ho sempre vista diversamente. Il Napoli in qualche caso è stato il problema di De Bruyne".
"Allegri paga incredibilmente la sua comunicazione, questo suo rifiuto ad approfondire le tematiche tecnico-tattiche. Ha quell'atteggiamento come a dire, ma che volete voi dai dati e dalla tattica? Ma questo tipo di comunicazione non funziona se non vinci e vanno ad acuire i tuoi demeriti sul campo. La comunicazione oggi deve essere aggiornata, così come la visione del calcio. Se vedi una conferenza di Allegri di dieci anni fa e ora, sembra la stessa con la differenza che ora però lui non sta vincendo. Io credo che Allegri sia più aggiornato tatticamente che da un punto di vista comunicativo".
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