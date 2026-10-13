Pres. Como: "ADL un visionario! Imprenditore acuto e vede Napoli come azienda"

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Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mirwan Suwarso ha commentato la decisione di Nico Paz di sposare il progetto del Como: "La decisione di Nico significa molto, ma per noi è una responsabilità importante: dobbiamo offrirgli le condizioni giuste per migliorare. Può diventare ancora più forte".

Il patron della formazione lariana si è soffermato poi sul presidente dell'Inter Beppe Marotta e su quello del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha definito "due visionari": "Perché sanno guardare oltre la partita successiva. De Laurentiis ha dimostrato di pensare al Napoli come a un'azienda e ho già parlato di quanto sia commercialmente acuto".