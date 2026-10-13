"Napoli voleva portarci via Fabregas?", la risposta del presidente del Como

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Fabregas era stato cercato da De Laurentiis in estate ma il Como lo aveva blindato

Mirwan Suwarso, patron del Como, ha parlato al Corriere dell Sport. E ha svelato di aver blindato Fabregas che era stato cercato anche dal Napoli prima che uscissero altri nomi fino a quello di Allegri.

Fabregas a vita è un’opzione?

«Cesc ci sta aiutando a costruire un approccio che va molto più in profondità della semplice scelta della formazione. Ma dire che qualcuno resterà a vita significherebbe ignorare come funziona il calcio».

Inter, Roma e Napoli hanno provato a portarvelo via.

«C’è una lunga fila di interessati, molti altri lo saranno. Le persone hanno le proprie ambizioni. Vogliamo che il suo lavoro continui a rendere il Como più forte. Questo significa sostenerlo adeguatamente oggi e costruire un’organizzazione capace di portare avanti quel lavoro quando arriverà il suo prossimo capitolo».

