Cassano: "Allegri non sarà mai spregiudicato, ma dietro l'Inter c'è il Napoli"

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Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol del Napoli di Allegri e dell'ultima prova contro il Frosinone: "Con Inter e Frosinone, due partite di altissimo livello da parte del Napoli. Ma la partita si sblocca su un rigore inesistente. Però il Napoli ha strameritato di vincerla. Ma il Frosinone è scarso. La partita l'ha spaccata De Bruyne che è un fenomeno.

I moduli lasciano il tempo che trovano. Aveva cinque difensori sabato ma aveva anche solo Lobotka come mediano, poi tanti giocatori offensivi. Allegri non è mai stato spregiudicato e mai lo sarà. Ma il Napoli dopo l'Inter è la squadra più forte. Non vedo nessun altro più forte del Napoli".