Ventola: "Napoli col freno a mano tirato. Allegri lo conosciamo, non cambia"

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Nicola Ventola ha parlato a Viva el Futbol del Napoli di Allegri e dell'ultima prova contro il Frosinone: "Il Napoli è quello che mi aspettavo, ha una squadra forte, ha vinto due scudetti con alcuni giocatori, peccato però che ha il freno a mano tirato ma Allegri lo conosciamo e non cambia. Quando passa in vantaggio si abbassa, prende le barricate e non cresce".

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