Pres. Juve Stabia: “Spero in una collaborazione con ADL. Su Mainolfi al Napoli..."

Il presidente della Juve Stabia Andrea Langella è intervenuto quest’oggi su Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

TuttoNapoli.net

Il presidente della Juve Stabia Andrea Langella è intervenuto quest’oggi su Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Castellamare è in festa, ci stiamo godendo questo straordinario risultato. La serie B un bellissimo traguardo conquistato ieri a Benevento. Non mi stanco mai di ringraziare la nostra squadra, il nostro mister Pagliuca. I nostri ragazzi sono giovanissimi e stanno crescendo insieme a noi. Lovisa e Pagluca resteranno con noi in serie B ed anche tanti giocatori che ci hanno accompagnato in questa straordinaria cavalcata.

A livello umano questo è un gruppo eccezionale, un’unione pazzesca. Pensare che eravamo partiti con l’obiettivo salvezza ed invece siamo cresciuti tantissimo. Il nostro calcio è stato incredibile. Il nostro scudetto lo abbiamo vinto con la debitoria, con questa norma che ci ha allegerito della situazione debitoria conquistata attraverso i nostri legali, abbiamo vinto. Come consigliere di Lega mi batterò per cambiare la formula della serie C. Andare in serie B attraverso i play off è quasi impossibile.

Il tweet di De Laurentiis di complimenti per la nostra impresa? Spero che possa nascere una sorta di collaborazione, il Napoli potrebbe darci una grande mano nella prossima stagione. Può nascere una bella collaborazione.

Mainolfi al Napoli? Il nostro capo del settore giovanile ha il contratto con noi per altri due anni. C’è un’ipotesi ma non vedo ancora la concretezza”.