Presentazione Allegri, Fabbroni: "Ecco cosa mi aspetto da ADL"
A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Un'offerta per cui si può cedere McTominay? Tra i 60-70 milioni. Il calciatore ha trent'anni, è un centrocampista, la valutazione può essere coerente. Poi se vogliamo uscire fuori da queste cifre, come quelle in Premier come i 100 per Tonali, allora puoi pagare anche 80-90 per McTominay. Ma una valutazione coerente di mercato penso che 60-70 milioni possono essere giusti.
Zeballos? Viene da un altro mondo, si deve ambientare. È da scoprire, non segna molto, ma qui a Napoli può migliorare tanto. E i maestri di calcio possono insegnargli tanto. Allegri possiamo considerarlo tale.
Cosa mi aspetto da De Laurentiis in occasione della presentazione di Allegri? Dirà cosa l'ha spinto a puntare su Allegri. In fondo ha già anticipato alcuni temi, ossia che il mister è un aziendalista, bisogna valorizzare la rosa, la rivincita di entrare in Champions League. Scordiamoci che Allegri risponderà su come giocherà il Napoli. Più facile che Allegri impari a cantare un pezzo d'opera al San Carlo piuttosto che dare determinate risposte sugli obiettivi del Napoli".
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