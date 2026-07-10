Fabio Cannavaro ospite di Luna Rossa: "Napoli vive di passioni e l'America's Cup lo è"
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Fabio Cannavaro è stato ospite di Luna Rossa, famosa imbarcazione italiana che partecipa alla America's Cup, e ha parlato all'edizione di oggi de Il Mattino: "Max Sirena (lo skipper della barca, ndr) mi ha invitato a bordo e un innamorato del mare come me questa occasione non poteva farsela scappare".
Secondo Cannavaro l'imbarcazione di Luna Rossa sarà sostenuta anche dalla città di Napoli? Il Pallone d'Oro 2006 estende però il raggio: "La città vive di passioni, ma Luna Rossa è l'Italia, è il tricolore che trasmette emozioni. E io le avverto quando vedo dal terrazzo la barca in mare".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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