"Gran Mondiale, peccato non averlo visto a Napoli": Mele-Del Genio sull'esterno che voleva Conte

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"C'era l'idea ma sono mancati i soldi. Quando entrano in scena le inglesi sparigliano tutto. Lui non è andato benissimo al Nottingham ma non c'è dubbio sia un ottimo giocatore". Lo ha detto Paolo Del Genio parlando di Ndoye, ex esterno del Bologna che il Napoli aveva cercato la scorsa estate come ricordato dal conduttore di Linea Calcio su Canale 8 Silver Mele: "Sta facendo un ottimo Mondiale, sarebbe stato bello vederlo al Napoli, peccato. Il fatto che i compagni lo cerchino spesso in campo è indicativo delle sue qualità".