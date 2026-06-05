Prof. Trombetti contro De Bruyne: "Presuntuoso! 10mln per fare due filtranti a partita..."

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Kevin De Bruyne divide con le sue dichiarazioni, il professore Guido Trombetti si schiera: nessun fraintendimento, è stato poco simpatico a suo avviso

L'ex rettore dell'Università Federico II, Guido Trombetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare dei temi attuali in casa Napoli e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Napoli valuta McTominay 80 milioni e nel calcio moderno, se dovesse arrivare un'offerta del genere non puoi dire di no. Io non credo arriverà qualcuno che offrirà quella cifra, ma vorrei dire a Manna e al presidente di non fare lo stesso errore commesso con Kvara: questo prolungamento va fatto in tempi brevi. Se offrissero cifre enormi per qualsiasi giocatore, il Napoli non potrebbe che cederlo. Da tifoso spero di no, ma per una società che si autofinanzia, fare questo genere di plusvalenze è sempre un bene. Giocatori come Lobotka, Di Lorenzo e Politano non possono reggere 3 partite a settimana; vanno presi dei sostituti adeguati per competere su tutti i fronti.

Le parole di De Bruyne fraintese? Se così fosse stato avrebbe fatto un comunicato rettificando le dichiarazioni. Adesso ciò che è stato detto resta. Personalmente non mi è simpatico, è presuntuoso. Giocatori come Modric sono molto più umili e gentili con i compagni. De Bruyne nella seconda parte della stagione camminava in campo. Pagare 10 milioni a stagione per due passaggi filtranti a partita non so quanto valga la pena. Se dovessi scambiare De Bruyne con Rabiot lo farei di corsa.

Baldini a me piace molto: è un alternativo, un coraggioso. L'Italia ha talmente toccato il fondo che bisogna sperimentare più ragazzi possibile. Non si può ovviamente mettere in campo un giovane scarso e lasciare a casa un anziano forte; questi ragazzi convocati da Baldini, però, non sono presi dalla strada. Se di questi giocatori che userà, 4 o 5 si dimostreranno all'altezza della Nazionale maggiore, avrà fatto un ottimo lavoro".