Quota punti Scudetto, Fabbroni: "Il Napoli deve puntare a 8 vittorie e 3 pareggi"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Al Napoli manca un po’ di qualità, che dovrebbe tornare col rientro di Neres. Mi piacerebbe vedere la porta dell’infermeria chiusa, ma serve un altro po’ di pazienza. Conte deve poter trovare più soluzioni in avanti, ma in attesa di Neres forse le convinzioni e la carica emotiva possono bastare per tornare a vincere. Importante lo scontro diretto tra Juventus e Atalanta, mentre l’Inter non penso che avrà problemi a vincere con il Monza.

Ora è essenziale riprendere la marcia. Il Napoli ha una media punti molto bassa, e bisogna tornare subito alla vittoria. Pressione? Il Napoli non deve sentirla. Pensiamo tutti che l’Inter batterà il Monza, ma potrebbe anche essere il contrario. E allora la pressione diventerebbe solo positiva. Il Napoli deve pensare a se stesso. Le parole di Conte? Sono state importanti, quel “se vogliamo, possiamo” ha fatto piacere. Ma vorrei che questo slogan non diventasse un’arma a doppio taglio, e l’ambiente ora dovrebbe provare a dimenticarle e pensare soltanto al campo. Penso che non ci sarà più bisogno di parlarne. Il Napoli deve puntare a 8 vittorie e 3 pareggi, una quota sufficiente per vincere lo scudetto, secondo me”.