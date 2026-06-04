Rabiot-Napoli? De Maggio: “Fatico a crederci. Sarebbe colpo non sensazionale, di più!”

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Calciomercato Napoli, l’eventuale arrivo di Adrien Rabiot continua ad alimentare il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi.

L’ipotesi di vedere Adrien Rabiot con la maglia del Napoli è stata al centro del dibattito andato in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso della trasmissione si è parlato non soltanto delle qualità tecniche del centrocampista francese, ma anche del possibile contributo che potrebbe offrire alla squadra.

Il valore della personalità nello spogliatoio

Tra i più convinti sostenitori dell’operazione c’è il direttore Valter De Maggio, che ha espresso grande entusiasmo all’idea di un approdo di Rabiot in azzurro. Nel suo intervento ha posto l’accento soprattutto sulle qualità caratteriali del francese e sulla leadership che potrebbe portare all’interno dello spogliatoio: “Qui ognuno ha dei suoi canoni sui calciatori, io addirittura stento a credere che Rabiot possa arrivare a Napoli, perché lo troverei un colpo non sensazionale, di più. Rabiot ha quella personalità di cui ritengo il Napoli, questo gruppo squadra avrebbe bisogno, uno di grandissima personalità, considerando che per esempio uno come Juan Jesus può lasciare, un altro come Anguissa può lasciare. Ecco, a questa squadra manca un elemento di grandissima personalità”.