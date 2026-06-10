Rai, Paganini: "Vlahovic poteva andare al Milan, magari ora c'è il Napoli. Ma l'ostacolo..."

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Paganini: dubbi sulla Juve e Vlahovic lontano dal Napoli.

Il giornalista Rai Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà': "Yildiz via per 100 mln? La Juve deve partire da uno zoccolo duro, da quei 4-5 giocatori che possono trascinarti. Per la Juve ci sono due problemi: il primo è che ci deve essere un'identica linea di mercato tra Comolli e Spalletti, e non la vedo ancora. Uno punta su giocatori di esperienza e personalità, Comolli pensa più ai giocatori di prospettiva. La Juve paga poi ancora un mercato inesistente a gennaio e uno negativo dell'estate scorsa. La Juve ha esigenza di piazzare giocatori come David, Openda, Zhegrova, Arthur...Dovrà essere brava a riuscire a piazzare questi per poi alzare il livello qualitativo della squadra. La Juve ha perso a zero uno pagato 80 mln. Hai pagato tantissimo Koopmeiners e devi sperare in un Mondiale importante per rilanciarlo o cederlo. Ci sono tanti dubbi ora".

Che succede al Milan?

"Per me dovrebbero mettere Ibra a fare l'allenatore...non è un tesserato ma un consulente di Cardinale ed è quello che determina la linea di mercato e non solo. E si scontra con altre personalità. Il Milan aveva la possibilità di confermare il tandem Maldini-Massara, invece hanno fatto tabula rasa e ora guardano all'estero. Ora si pensa a Rangnick, ma si deve partire da un organigramma con ilrispetto dei ruoli. Ma se hai una personalità ingombrante come Ibra, difficile che arrivi gente che accetti di fare il comprimario. Il Milan poteva prendere Italiano, ma quando c'è assenza di programmazione e dirigenza, è tutto improvvisato".

Su Vlahovic cosa aggiunge?

"Poteva andare al Milan se fosse rimasto Allegri. Magari danno via Lukaku e va al Napoli, ma l'ingaggio è comunque molto alto e lo scoglio è quello. Per me andrà all'estero".