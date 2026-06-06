Repice controcorrente: "Anche fare le barricate è un modo per vincere. Mi esalta"
Il radiocronista Francesco Repice, intervenuto al podcast Te ne intendi di calcio di SportiumFun, è andato controcorrente rispetto alla tendenza attuale di un calcio proposito ed offensivo: "A me piace moltissimo difendere con le barricate fino al 95esimo e vincere in contropiede nei minuti di recupero, da tifoso becero quale sono mi esalta quella roba lì.
Perché anche quello è un modo per vincere, il pallone esiste per questo: esiste la malizia, esiste la furbizia. Al di là dei moduli e dei sistemi di gioco, esistono tante cose che ti possono portare a vincere la partita, che è quello che conta tra i professionisti. Perché tra i professioni conta vincere: prima non conta nulla e invece noi lo facciamo contare, dopo che invece conta tutto siamo lì ad ammirare lo spettacolo e il gioco... io ancora non ho capito cosa siano lo spettacolo e il gioco. Però va bene così, che dobbiamo fare...".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro