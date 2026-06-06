Repice controcorrente: "Anche fare le barricate è un modo per vincere. Mi esalta"

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Il radiocronista Francesco Repice non è convinto da chi parla di gioco e spettacolo ed evidenzia la possibilità di vincere anche con difesa e contropiede

Il radiocronista Francesco Repice, intervenuto al podcast Te ne intendi di calcio di SportiumFun, è andato controcorrente rispetto alla tendenza attuale di un calcio proposito ed offensivo: "A me piace moltissimo difendere con le barricate fino al 95esimo e vincere in contropiede nei minuti di recupero, da tifoso becero quale sono mi esalta quella roba lì.

Perché anche quello è un modo per vincere, il pallone esiste per questo: esiste la malizia, esiste la furbizia. Al di là dei moduli e dei sistemi di gioco, esistono tante cose che ti possono portare a vincere la partita, che è quello che conta tra i professionisti. Perché tra i professioni conta vincere: prima non conta nulla e invece noi lo facciamo contare, dopo che invece conta tutto siamo lì ad ammirare lo spettacolo e il gioco... io ancora non ho capito cosa siano lo spettacolo e il gioco. Però va bene così, che dobbiamo fare...".