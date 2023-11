Repice difende Garcia: "Ottavi a un passo e -1 dal 4° posto, perché si parla di fallimento?"

Francesco Repice, telecronista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Francesco Repice, telecronista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Vi dico la verità, Rudi Garcia non mi sta deludendo. Anzi. Tutti pensavano che il Napoli dovesse ripetere la stessa stagione scorsa, ma non è così. Se i reparti in campo sono slegati forse è dato dal fatto che manca uno come Kim. Il Napoli ha il dovere di lottare per i primi quattro posti, questo è.

Se Rrahmani è lo stesso dell’anno scorso e si perde due volte Giroud in area di rigore è perchè le cose cambiano, un anno stai al massimo e l’altro un po’ meno. E’ questa la dimensione del Napoli, il Napoli è lì con le altre. La Juventus mi sta sorprendendo perchè con una squadra non di altissimo livello è lì in alto. Aiuta il fatto che gioca una partita a settimana, ha un allenatore strepitoso in panchina che l’ha salvata l’anno scorso in periodi neri. Per me l’Inter, quest’anno, è la più forte di tutti. Il Napoli è con un piede e mezzo agli ottavi di Champions, è ad un punto dal quarto posto e a Napoli si parla di fallimento. E’ assurdo”.