Podcast Repice: “Il Milan non ha incontrato squadre fortissime, ora vedremo contro il Napoli”

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista e voce di Tutto il calcio minuto per minuto Francesco Repice.

Milan e Napoli, quale il centrocampo più completo?

"Difficile. Per ora il Milan però non ha incontrato squadre fortissime, ora vedremo con i primi scontri diretti. Allegri? Viene etichettato in un certo modo, come tutte le persone intelligenti però si sta adeguando ai suoi calciatori".

Roma col Nizza. Chi giocherà davanti?

"Chiunque mette, alla fine non la mettono dentro. Gasperini sta facendo di necessità virtù e bada a una situazione difensiva più accorta. La Roma non è che non crea occasioni, ma manca la finalizzazione. Bisogna capire quando Dovbyk e Ferguson si metteranno in moto. Hanno tutte le possibilità per mettersi in moto. Sono fisicamente grossi, ma non è detto che non siano adatti al gioco di Gasperini".

Roma più da campionato o da coppa?

"La Roma ha un calciatore che cambia le carte in tavola, ed è Konè. Quello è un calciatore diverso, che sposta. Con lui è una squadra diversa. E' uno che veramente può fare la differenza".