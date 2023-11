Repice: “Troppo negativismo, il Napoli è quarto e nel pieno della Champions”

Il giornalista della Rai Francesco Repice è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Il giornalista della Rai Francesco Repice è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Spalletti avrà modo di costruire l’Italia nella maniera migliore possibile. C’è ancora tanto tempo per poter tirare fuori anche qualche giovane, ma mi fido di Luciano perché secondo me è l’uomo giusto per poterci far difendere questo titolo. Mazzarri conosce la città, la piazza, i calciatori, parla continuamente. E poi lui ha in mente delle idee belle chiare, perché sono pochi movimenti semplici da mandare a memoria e si può imbastire qualcosa di importante.

Però troppo negativismo, perché il Napoli è quarto ed è nel pieno della Champions, quindi sono certo che i calciatori acquisiranno fiducia e faranno bene. Magari vedremo cose molto semplici ma sicuramente efficaci. Difesa a tre o a quattro per me non fa differenza, perché se vai a vedere i movimenti cambia poco”.