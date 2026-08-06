Restyling Maradona, Prof. Siciliano: "Tecnicamente fattibile con investimento da 250mln"

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Il professor Bruno Siciliano parla della riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona, ma anche del momento del Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Bruno Siciliano, ingegnere e professore all'Università Federico II di Napoli: "Il Rabiot di Allegri sarà McTominay o Anguissa? Forse più McTominay, per gli inserimenti. Anguissa l'ho visto molto tonico nel recupero palla. Delle due mezzali uno deve legare con il play, l'altro deve avere più libertà negli inserimenti. Nel secondo tempo c'è stato il 4-2-3-1 in fase proposito. E ho visto un Anguissa asciutto. Lui e Lobotka hanno fatto un'ottima partita. Rispetto alle gare di Dimaro, ho visto Stanislav in una forma fisica migliore. E mi è piaciuto molto Marianucci, molto disinvolto. Credo che Allegri lo ha messo alla prova. È rimasto anche per buona parte del secondo tempo. Penso voglia capire fin dove può far parte della rosa azzurra. Indipendentemente dall'arrivo del difensore centrale. E ho visto buone sovrapposizioni Giovane e Spinazzola. Chi saranno gli uomini centrali di Allegri? Credo che Anguissa e Lobotka saranno i punti fermi. Mi è piaciuto il modo di impostare con lanci lunghi sulle fasce. Politano l'anno scorso ha segnato poco, ma penso che Allegri abbia molta fiducia su di lui. Mi dispiace leggere così tanti commenti negativi su Politano, che non merita.

Il progetto dello stadio Maradona? Il progetto mi piace molto, l'ho visto in anticipo. Al di là della spettacolarità e delle luci dell'ingegnere Toscano e dei volti da inserire, io sto lavorando con lui e ci sarà un sondaggio popolare su chi inserire, mi piace molto il riutilizzo degli spazi che saranno sotto il nuovo primo anello. Si riutilizzerà l'acqua piovana e anche le aree coperte. Dal punto di vista tecnico è fattibile con un investimento di 250 milioni di euro. Il mio auspicio da tifoso e da napoletano è che si trovi una quadra con la SSCN. Se si vuole fare uno stadio come il Wanda Metropolitano di Madrid, ben venga. Ma il luogo di culto sarà il Maradona, dove ha giocato Diego Armando Maradona. I turisti vengono a Largo Maradona, si va là come pellegrinaggio. Ma la logica vorrebbe che i turisti vadano al tempio allo stadio. Un Maradona moderno e funzionale, riqualificherebbe l'intero quartiere di Fuorigrotta"