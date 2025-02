Retroscena Scotto: "Conte infuriato e deluso per il mercato di gennaio"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “La cosa più giusta da fare nei confronti di Rrahmani è ciò che ha fatto Raspadori, un abbraccio forte. Tutti possono sbagliare. Secondo me il Napoli contro il Como ha buttato la partita. Si è fatto gol da solo, segna il gol del pareggio, poi quando è il momento di fare un secondo tempo all'altezza del primo, ha lasciato spazi e il Como ha preso il sopravvento nella trequarti dove gli azzurri hanno fatto fatica a contrastare. Quattro partite e tre punti sono pochi, la squadra si è fatta sempre rimontare. Conte non è scontento, ma sarebbe arrabbiato, infuriato, deluso, per come è andato il mercato. Oltretutto sarebbe deluso da alcune scelte fatte sul mercato e mi riferisco ad alcuni giocatori.

Marotta aveva chiesto alla sua Inter di finire lo scontro diretto con il Napoli davanti, definendo questa come 'la madre di tutte le partite' e comunque mette una pressione alla sua squadra, che sa gestire, mentre il Napoli parla di gara non decisiva. Per loro è davvero 'la madre di tutte le partite'. Il Napoli dovrebbe giocare con Raspadori titolare e quindi si dovrebbe andare sul 3-5-2. Credo che Conte sappia che la difesa a tre in termini di risultati non abbia fatto benissimo, esporre gli esterni contro quelli dell'Inter mette degli uno contro uno quantomeno pericolosi. Penso che la difesa a quattro sia il sistema più saggio".