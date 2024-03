Ricorso contro Juve al Mondiale per Club, Ziliani applaude ADL: "Gli altri presidenti prendano esempio, basta inchini!"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato su Twitter la notizia di un De Laurentiis pronto ad adire le vie legali

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato su Twitter la notizia di un De Laurentiis pronto ad adire le vie legali per ottenere l'estromissione della Juventus dal prossimo Mondiale per Club: "Chi mi segue con stima ed attenzione (e siete tanti, su Subatack ma anche qui, e vi ringrazio) sa che scrivo di questo in perfetta e totale solitudine da agosto.

Non so come ora andrà a finire: dopo l'obbrobrio del patteggiamento del maggio scorso con mamma FJGC credo che i santi in paradiso di Madama avranno ancora la meglio. Ma battersi per ottenere, oltre che rispetto, giustizia resta un principio, oltre che un dovere, irrinunciabile. Mi congratulo con De Laurentiis per la sua decisione, che altri presidenti e altri club dovrebbero prendere ad esempio e mettere in pratica. Comunque vada, è così che si fa: basta con le processioni e con gli inchini".