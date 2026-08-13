Quando Ronaldo elogiò Gabriel Jesus: "Rivedo me da giovane, è straordinario"

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Nel 2017, quando arrivò al City, Ronaldo il Fenomeno parlava così di Gabriel Jesus, giocatore ora all'Arsenal nel mirino del Napoli: "Sono un fan di Gabriel perché lo guardo e rivedo me stesso da giovane. Vedo molte somiglianze tra noi. E' giovane e ha già ottenuto grandi successi, assumendosi molte responsabilità. Ha una brillante carriera calcistica davanti a sé e ci sta già entusiasmando con le sue prestazioni", le sue parole.