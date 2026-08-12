Del Genio: "Stop critiche, Juve ha speso 100mln per due flop e senza Champions"

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"La Juventus ha speso 50 per Douglas Luiz, 50 per Koopmeiners e potrei elencarne altri di affari sbagliati. Ha fatto scelte peggiori di quelle del Napoli sia per il bilancio che per i risultati sportiivi". Lo ha detto Paolo Del Genio, giornalista, a Canale 8: "Il catastrofisco non si giustifica né con l'organico attuale né con gli ultimi anni che sono stati eccezionali. Ci dobbiamo calmare, c'è una criticità del momento ma il club la sta affrontando. Qui servirebbero esperti di mercato per farci capire se c'erano altre strade percorribili per intervenire sul mercato. Ma parlo di esperto di economia. Io sono molto per le specializzazioni. Io posso sbagliare su analisi tecnico-tattiche ma lo faccio perché è il mio campo, ma se si parla di mercato io faccio un passo indietro".

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