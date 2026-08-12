Badiashile-Napoli, Alvino: "C'è distanza sulla formula col Chelsea. Mi sbilancio..."

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Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime di mercato: "Badiashile? C'è ancora distanza sulla formula tra Napoli e Chelsea. Il Chelsea lo valuta una ventina di milioni. Il Napoli propone 3,5 per il prestito per ora con diritto di riscatto. Inizialmente era prestito secco, ora con diritto. E questi cambiamenti hanno rallentato l'operazione. Ma se mi chiedi se l'affare si fa, io mi sento di dire sì. Sono quelle trattative che prima o poi trovano lo sbocco. Le volontà comuni ci sono. La strada ormai è tracciata.

L'organico va puntellato e bisogna farlo in tempi rapidi. Servono scelte mirate anche per i problemi legati alla lista. Ma, ripeto, servono i tasselli giusti per chi è fermo ai box come Buongiorno e Marianucci. Estate prossima? Da Dimaro mi dicono che il Trentino non si ritiene ancora fuori dall'estate azzurra in vista del futuro. Il bilancio è stato comunque positivo in Abruzzo. Ho anche parlato di possibili triangolari per il futuro al Patini con squadre importanti e questa idea potrebbe essere ulteriore calamita per il futuro".